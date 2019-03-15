Трансплантация почек необходима 6 тысячам украинцев

"В Украине почкозаменительную терапию получают 6000 пациентов и каждый из них нуждается трансплантации почек. В год такую трансплантацию получают до 100 человек", - сообщил нефролог.



По его словам центры по пересадке почек есть в Запорожье, Киеве, Одессе, однако трансплантационная активность очень низкая.

"Низкая активность трансплантирования связана с отсутствием финансирования, отсутствием закона, у нас же только от родственников можно проводить трансплантацию, а закон о передаче трупа для трансплантации еще не работает, его еще как такого нет", - добавил он.



К слову, в Украине самой распространенной почкозаменительной терапией является гемодиализ. Эта процедура обеспечивает очистку крови вне организма с помощью аппарата для гемодиализа и специального фильтра-диализатора.



Менее распространенным является перитонеальный диализ, в этом случае роль фильтра выполняет брюшная полость человека (в брюшную полость заливают диализный раствор, который удаляет продукты обмена из организма).



Как сообщал УНН, Верховная Рада разрешила проводить трансплантации органов умерших при условии, что последние не отказывают в этом. Парламентарии 260 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект.



Ранее сообщал УНН, в Раде объяснили, как будет происходить трансплантация органов в Украине.



Отметим, 14 марта отмечается Всемирный день почки, который направлен обращать внимание людей на здоровье почек.