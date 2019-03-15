Трансплантації нирок потребує 6 тисяч українців

“В Україні нирковозамінну терапію отримують 6 тисяч пацієнтів і кожен з них потребує трансплантації нирок. На рік таку трансплантацію отримують до 100 людей”, - повідомив нефролог.



За його словами центри з пересадки нирок є у Запоріжжі, Києві, в Одесі, проте трансплантаційна активність дуже низька.

“Низька активність трансплантування пов’язана з відсутністю фінансування, відсутністю закону, у нас же тільки від родичів можна проводити трансплантацію, а закон щодо передання трупа на трансплантацію ще не працює, його ще як такого немає”, - додав він.



До слова, в Україні найпоширенішою нирковозамінною терапією є гемодіаліз. Ця процедура забезпечує очищення крові за межами організму за допомогою апарата для гемодіалізу та спеціального фільтра-діалізатора.



Менш поширеним є перитонеальний діаліз, у цьому випадку роль фільтру виконує черевна порожнина людини (у черевну порожнину заливають діалізний розчин, який видаляє продукти обміну з організму).



Як повідомляв УНН, Верховна Рада дозволила проводити трансплантації органів померлих за умови, якщо останні не відмовляють у цьому. Парламентарі 260 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект.



Раніше УНН повідомляв, в Раді пояснили, як буде відбуватися трансплантація органів в Україні.



Зазначимо, 14 березня відзначають Всесвітній день нирки, який спрямований звертати увагу людей на здоров’я нирок.