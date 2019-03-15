Трансплантації нирок потребує 6 тисяч українців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Пересадки нирок на сьогодні в Україні потребує 6 тисяч людей. За рік в середньому таку трансплантацію отримує близько 100 осіб. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив доктор медичних наук, нефролог Дмитро Іванов.
“В Україні нирковозамінну терапію отримують 6 тисяч пацієнтів і кожен з них потребує трансплантації нирок. На рік таку трансплантацію отримують до 100 людей”, - повідомив нефролог.
За його словами центри з пересадки нирок є у Запоріжжі, Києві, в Одесі, проте трансплантаційна активність дуже низька.
“Низька активність трансплантування пов’язана з відсутністю фінансування, відсутністю закону, у нас же тільки від родичів можна проводити трансплантацію, а закон щодо передання трупа на трансплантацію ще не працює, його ще як такого немає”, - додав він.
До слова, в Україні найпоширенішою нирковозамінною терапією є гемодіаліз. Ця процедура забезпечує очищення крові за межами організму за допомогою апарата для гемодіалізу та спеціального фільтра-діалізатора.
Менш поширеним є перитонеальний діаліз, у цьому випадку роль фільтру виконує черевна порожнина людини (у черевну порожнину заливають діалізний розчин, який видаляє продукти обміну з організму).
Як повідомляв УНН, Верховна Рада дозволила проводити трансплантації органів померлих за умови, якщо останні не відмовляють у цьому. Парламентарі 260 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект.
Раніше УНН повідомляв, в Раді пояснили, як буде відбуватися трансплантація органів в Україні.
Зазначимо, 14 березня відзначають Всесвітній день нирки, який спрямований звертати увагу людей на здоров’я нирок.