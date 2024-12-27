Transparency International Ukraine о результатах аудита в АРМА: нужно реформировать агентство
Киев • УНН
Счетная палата провела аудит АРМА, который выявил существенные недостатки в управлении арестованными активами. Transparency International Ukraine и международные партнеры выражают серьезные предостережения относительно деятельности агентства.
Деятельность Агентства по розыску и менеджменту активов вызывает серьезные предостережения у общественности и международных партнеров. Transparency International Ukraine, комментируя результаты аудита в АРМА, обратило внимание на существенные проблемы в управлении арестованными активами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление TI.
Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами.
В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах:
- несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов;
- неполные данные об активах в реестре;
- неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования на этапе передачи-принятия активов.
«Деятельность Агентства вызывает серьезные предостережения как у нас в TI Ukraine, так и у международных партнеров. Необходимость реформирования АРМА отметила и Еврокомиссия в последнем отчете», - заявили в Transparency International Ukraine.
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Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается «противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».
В Агентстве по розыску и менеджменту активов решили не комментировать замечания Transparency International Ukraine о «противоречивой коммуникации» со стороны должностных лиц органа, а вместо этого рассказали о своих «достижениях» в разработке законопроектов.