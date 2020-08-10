Транснациональные компании стали подменять украинские банки: эксперты назвали плюсы и минусы

Получить кредит в транснациональной компании значительно легче и быстрее, чем в банке, говорит эксперт. Для этого достаточно быть в партнерских отношениях с кредитором, и не нужно собирать большой перечень документов, удостоверяющий финансовую состоятельность заемщика.

"Крупные корпорации, как правило, кредитуют своих партнеров или тех, с кем они работают по логистике или по сбыту своей продукции. История партнерских отношений для них - лучшая кредитная история. По факту, они замещают работу банковской системы Украины, кредитные ставки которой слишком высокие и не доступны для большинства предпринимателей, особенно малых и средних, в том числе - для фермеров. Поэтому наша банковская система и работает только для потребительского кредитования. Для реальных секторов экономики ставки нашей банковской системы недоступны, потому что слишком высокие", - считает Новак.

Однако рассматривать присутствие иностранных корпораций в Украине через призму благотворительности не стоит, добавил эксперт.

"Транснациональные компании, прежде всего, заинтересованы в украинских активах, в приумножении этих активов, как в одном из ключевых показателей бизнеса, а не в спасении других компаний", - говорит Новак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Порочные связи Cargill": в каких скандалах и "черных" секторах экономики Украины погрязла большая ТНК.

Мнение Новака разделяет экономический эксперт Александр Охрименко. На примере Cargill он объяснил, почему украинские фермеры идут за кредитами к транснациональным компаниям.

"Cargill не заморачивается по финансовым показателям заемщика. Он работает просто: дает фермеру деньги и уносит выращенный урожай. И его не интересует, есть ли убытки в фермера, платит ли он налоги. Его интересует продукция. В отличие от банка, перед тем как выдать кредит, требует от фермера ряд документов, в том числе - об уплате налогов", - рассказал он.

Для украинских фермеров Cargill давно заменил отечественные банки, говорит Охрименко, добавляя, что риски и минусы такого сотрудничества украинцев с американцами все-таки есть.

"Некоторые фермеры ссорятся, потому что давая деньги в кредит Cargill четко фиксирует цену, по которой он потом приобретет урожай. И они не учитывают, вырастет потом цена на товар или нет, часто бывает - ты должен продать его по той цене, которая зафиксирована", - добавил он.

Однако, главный риск, как ранее сообщалось в УНН, в том, что транснациональные компании, в частности Cargill подпитывают своей помощью "черный" сектор экономики, в частности АПК. Они могут предоставлять товарные кредиты тем, кто уклоняется от уплаты налогов и избегает обязательств кредиторов. Другими словами - поддерживает тех, кто подозревается в незаконной деятельности.