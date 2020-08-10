Транснаціональні компанії стали підміняти українські банки: експерти назвали плюси і мінуси

Отримати кредит у транснаціональної компанії значно легше і швидше, аніж у банку, каже експерт. Для цього достатньо бути у партнерських стосунках із кредитором, і не потрібно збирати великий перелік документів, який засвідчує фінансову спроможність позичальника.

"Крупні корпорації, як правило, кредитують своїх партнерів або тих, з ким вони працюють по логістиці чи по збуту своєї продукції. Історія партнерських стосунків для них - найкраща кредитна історія. По факту, вони заміщують роботу банківської системи України, кредитні ставки якої занадто високі і не є доступними для більшості підприємців, особливо малих і середніх, у тому числі - для фермерів. Тому наша банківська система і працює тільки для споживчого кредитування. Для реальних секторів економіки ставки нашої банківської системи недоступні, бо занадто високі", - вважає Новак.

Однак розглядати присутність іноземних корпорацій в Україні під призмою благодійності не варто, додав експерт.

"Транснаціональні компанії, перш за все, зацікавлені в українських активах, у примноженні цих активів, як одному з ключових показників бізнесу, а не у порятунку інших компаній", - каже Новак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Порочні зв'язки Cargill": у яких скандалах і "чорних" секторах економіки України погрузла велика ТНК.

Думку Новака розділяє економічний експерт Олександр Охріменко. На прикладі Cargill він пояснив, чому українські фермери ідуть за кредитами до транснаціональних компаній.

"Cargill не заморочується щодо фінансових показників позичальника. Він працює просто: дає фермеру гроші, і забирає вирощений врожай. І його не цікавить, чи є збитки у фермера, чи платить він податки. Його цікавить продукція. На відміну від банку, який перед тим, як видати кредит, вимагає від фермера низку документів, у тому числі - про сплату податків", - розповів він.

Для українських фермерів Cargill давно замінив вітчизняні банки, каже Охріменко, додаючи, що ризики та мінуси такої співпраці українців з американцями все-таки є.

"Деякі фермери сваряться, бо даючи гроші в кредит Cargill чітко фіксує ціну, за якою він потім придбає урожай. І вони не зважають, виросте потім ціна на товар чи ні, що часто буває - ти повинен продати його по тій ціні, яка зафіксована", - додав він.

Проте, головний ризик, як раніше повідомлялося в УНН, у тому, що транснаціональні компанії, зокрема Cargill підживлюють своєю допомогою "чорний" сектор економіки, зокрема АПК. Вони можуть надавати товарні кредити тим, хто ухиляється від сплати податків та уникає зобов’язань кредиторів. Іншими словами - підтримує тих, хто підозрюється у незаконній діяльності.