Дмитрий Пташник, директор департамента закупок МХП, рассказал об изменениях в департаменте закупок и как быть эффективными на "MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках".

На что важно обратить внимание:

- Трансформируйтесь. Это постепенный процесс с большим количеством переменных. Поэтому нужно внедрять change management в команде и быть готовыми постоянно узнавать новое. Если в 2018 году компания МХП имела распределенную команду закупок на каждом из предприятий, то уже в 2024 году - это один Департамент закупок, который предоставляет сервис и экспертизу для более 50 предприятий МХП.

- Департамент закупок должен быть партнером для бизнеса.

С 2018 года расходы, которыми руководит Департамент, выросли в 3,5 раза. Кроме того, мы стали участником комитета по новым инвестициям. А введение системы OKR позволило увидеть прямое влияние результатов работы Департамента закупок на весь бизнес МХП.

- Проводите ежегодные аудиты. Это позволит вам отслеживать ваш прогресс в изменениях и их эффективность.

- Будьте новаторами. Мы одни из первых в Украине внедрили многосторонние контракты. Цифровизировали работу и перевели наши компании и партнеров на электронный документооборот. Так контрагенты имеют доступ к графикам оплат, а я вижу тренды по закупкам, нагрузку на менеджеров, бенчмарки буквально с планшета.

- Ищите ваших людей. Мы ввели дуальное образование, поэтому студенты, которые пройдут отбор, могут получать сразу практические навыки. Кроме того, мы развиваем и внутренние кадры. Так более 20 работников департамента закупок МХП участвуют в программе Future Leaders и получают менторскую поддержку от других руководителей.

Компания открыта для тех, кто готов развиваться вместе с МХП.