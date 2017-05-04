Трамваи маршрута № 3 не будут работать в Киеве в ночь с 4 на 5 мая

"В связи с проведением ремонтных работ трамвайных путей на улице Жилянской 5 мая с 00:00 до 5:30 движение трамваев маршрута № 3 закрывается", - говорится в сообщении.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" обращается к киевлянам с просьбой учитывать указанную информацию.

Как сообщал УНН 4 мая, на перекрестке Богатырской и Луговой в Киеве ограничат движение транспорта.

Также на выходных в Киеве перекроют движение транспорта на ул. М.Трублаини.