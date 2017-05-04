Трамваї маршруту № 3 не працюватимуть у Києві у ніч із 4 на 5 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Через ремонт колії на вулиці Жилянській, 5 травня з 00:00 до 05:30 рух трамваїв маршруту № 3 закривається. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"У зв’язку з проведенням ремонтних робіт трамвайної колії на вулиці Жилянській 5 травня з 00:00 до 05:30 рух трамваїв маршруту № 3 закривається", - йдеться у повідомленні.
Комунальне підприємство "Київпастранс" звертається до киян із проханням враховувати зазначену інформацію.
Як повідомляв УНН 4 травня, на перехресті Богатирської та Лугової у Києві обмежать рух транспорту.
Також на вихідних у Києві перекриють рух транспорту на вул. М.Трублаїні.