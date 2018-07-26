Трамваи и троллейбусы в Киеве возобновили движение по графику - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Трамвайные и троллейбусные маршруты в столице по состоянию на утро четверга, после вчерашних прливних дождей, снова курсируют с соблюдением графика движения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"Оперативное положение №4 (курсирование без соблюдения графика движения) снято с трамвайных и троллейбусных маршрутов", - сообщили в госадминистрации со ссылкой на данные КП "Киевпастранс".
Отмечается, что речь идет о маршрутах, проходящих ул. Щусева, ул. Грекова, ул. Святошинской, ул. Индустриальной, просп. Победы, ул. Автозаводской, в районе ст. м. "Шулявская" и ст. м. "Берестейская", а также на Борщаговской линии скоростного трамвая - ул. Борщаговской, ул. Жилянской и ул. Старовокзальной.
Напомним, движение по путепроводу, где произошло разрушение дорожного покрытия на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской в столице, временно перекрыли.