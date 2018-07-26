Трамваї і тролейбуси у Києві відновили рух за графіком - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Трамвайні і тролейбусні маршрути у столиці станом на ранок четверга, після вчорашніх прливних дощів, знову курсують з дотриманням графіку руху. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
"Оперативне положення №4 (курсування без дотримання графіку руху) знято із трамвайних та тролейбусних маршрутів", - повідомили в держадміністрації з посиланням на дані КП "Київпастранс".
Зазначається, що йдеться про маршрути, що проходять вул. Щусєва, вул. Грекова, вул. Святошинською, вул. Індустріальною, просп. Перемоги, вул. Автозаводською, у районі ст. м. "Шулявська" та ст. м. "Берестейська", а також на Борщагівській лінії швидкісного трамвая – вул. Борщагівською, вул. Жилянською та вул. Старовокзальною.
Нагадаємо, рух шляхопроводом, де сталося руйнування дорожнього покриття на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської у столиці, тимчасово перекрили.