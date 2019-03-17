Трамп обвинил компанию Google в помощи Китаю и ее армии

"Google помогает Китаю и их армии, но не США. Ужасно! Хорошие новости состоят в том, что они помогали нечестной Хиллари Клинтон, а не Трампу. И что из этого вышло?" - написал Трамп в Twitter.

Трамп не объясняет, что именно он имеет в виду.

Напомним, cвыше десятка правозащитных организаций, среди которых Amnesty International, Human Rights Watch и Комитет защиты журналистов выразили обеспокоенность в связи с планами компании Google по запуску в Китае поисковой системы со встроенной цензурой Dragonfly. В открытом письме к главе компании Сундар Пичай, опубликованном на сайте Amnesty International, 13 организаций призвали его отказаться от этих намерений