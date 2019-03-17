Трамп звинуватив компанію Google в допомозі Китаю і її армії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп звинуватив компанію Google в допомозі Китаю і її армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку Трампа в Twitter.
"Google допомагає Китаю і їх армії, але не США. Жахливо! Хороші новини полягають в тому, що вони допомагали нечесній Хілларі Клінтон, а не Трампу. І що з цього вийшло?" - написав Трамп в Twitter.
Трамп не пояснює, що саме він має на увазі.
Нагадаємо, понад десяток правозахисних організацій, серед яких Amnesty International, Human Rights Watch та Комітет захисту журналістів висловили стурбованість у зв'язку з планами компанії Google щодо запуску в Китаї пошукової системи із вбудованою цензурою Dragonfly. У відкритому листі до глави компанії Сундар Пічаї, опублікованому на сайті Amnesty International, 13 організацій закликали його відмовитися від цих намірів