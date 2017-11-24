Трамп вспомнил о стене с Мексикой, комментируя теракт в Египте

"Страшный и трусливый террористический атак на невинных и беззащитных верующих в Египте. Мир не должен терпеть терроризм, мы должны их победить военно и дискредитировать экстремистскую идеологию, которая лежит в основе их существования", - написал он.

Также глава США заявил, что позвонит коллеге из Египта, в связи с трагическим событием.

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"Мы должны быть жесткими и умнее, чем раньше. И мы сможем стать такими. Нам нужна стена и нам нужна запрет на въезд ", - заявил Трамп.

Напомним, 24 ноября в мечети на Синайском полуострове в Египте произошел взрыв. В результате взрыва погибли более 150 человек. Украинская среди пострадавших и погибших нет .