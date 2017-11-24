Трамп згадав про стіну з Мексикою, коментуючи теракт в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп, коментуючи теракт в Єгипті в своєму Тwitter, в черговий раз згадав будівництво стіни на кордоні Штатів та Мексики, передає УНН.
"Страшний і боягузливий терористичний атак на невинних і беззахисних вірян у Єгипті. Світ не повинен терпіти тероризм, ми маємо їх перемогти військово і дискредитувати екстремістську ідеологію, яка лежить в основі їхнього існування", – написав він.
Також очільник США заявив, що зателефонує колезі з Єгипту, у зв’язку з трагічною подією.
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Ми повинні бути жорсткішими і розумнішими, ніж раніше. І ми зможемо стати такими. Нам потрібна стіна і нам потрібна заборона на в’їзд", – заявив Трамп.
Нагадаємо, 24 листопада в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух. Внаслідок вибуху загинуло більше 150 осіб. Українців серед постраждалих і загиблих немає.