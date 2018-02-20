Трамп занял 44-е место в историческом рейтинге президентов США
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп занял последнее, 44-е, место из 45 возможных (два президента заняли 33) в ежегодном историческом рейтинге президентов США, составленном на основе опроса ученых-политологов из университета штата Айдахо в Бойсе и Хьюстонского университета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
“Трамп опустился ниже 15-го президента США Джеймса Бьюкенена. Как считают историки, он был худшим президентом в истории Соединенных Штатов. В новом рейтинге Бьюкенен находится на 43 месте, в то время как Трамп занимает 44-е”, — отмечает газета.
В опросе принимали участие 170 членов президентской секции Американской ассоциации политических наук. Их просили оценить деятельность президентов США по шкале от 0 до 100. Трамп оказался на последнем месте со средними 12,34 баллами из 100.
Лучшую же тройку сформировали: 16-й президент США Авраам Линкольн (как и в прошлом году), первый президент США Джордж Вашингтон и 32-й президент США Франклин Рузвельт. Предшественник Трампа Барак Обама занял восьмое место.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп обвинил Опру Уинфри в предвзятости и предложил баллотироваться на следующих выборах в президенты Соединенных Штатов.