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Трамп зайняв 44-е місце в історичному рейтингу Президентів США

Трамп зайняв 44-е місце в історичному рейтингу Президентів США

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Чинний президент США Дональд Трамп зайняв останнє, 44-е, місце з 45 можливих (два президенти зайняли 33 місце) в щорічному історичному рейтингу президентів США, складеному на основі опитування вчених-політологів з університету штату Айдахо в Бойсе і Х'юстонського університету. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

“Трамп опустився нижче 15-го президента США Джеймса Б’юкенена. Як вважають історики, він був найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів. У новому рейтингу Б’юкенен знаходиться на 43 місці, в той час як Трамп займає 44-е”, — зазначає газета.

В опитуванні брали участь 170 членів президентської секції Американської асоціації політичних наук. Їх просили оцінити діяльність президентів США за шкалою від 0 до 100. Трамп опинився на останньому місці з середніми 12,34 балами з 100.

Найкращу ж трійку сформували: 16-й президент США Авраам Лінкольн (як і торік), перший президент США Джордж Вашингтон і 32-й президент США Франклін Рузвельт. Попередник Трампа, Барак Обама, зайняв восьме місце.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп звинуватив Опру Вінфрі в упередженості та запропонував балотуватись на наступних виборах у президенти Сполучених Штатів.

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