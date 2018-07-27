Трамп заявил, что он "открыт для посещения Москвы"

"Белый дом заявил, что Трамп "открыт для посещения Москвы", как только он "получит официальное приглашение от Путина", - говорится в сообщении.



Напомним, Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве, куда он уже пригласил своего коллегу.



Ранее Администрация американского президента Дональда Трампа отложила предложенную вторую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что США никогда не признают аннексии Россией Крыма.



