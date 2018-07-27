Трамп заявил, что он "открыт для посещения Москвы"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп завил, что он "открыт для посещения Москвы", для этого он должен получить официальное приглашение от президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает The Associated Press, передает УНН.
"Белый дом заявил, что Трамп "открыт для посещения Москвы", как только он "получит официальное приглашение от Путина", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве, куда он уже пригласил своего коллегу.
Ранее Администрация американского президента Дональда Трампа отложила предложенную вторую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что США никогда не признают аннексии Россией Крыма.