Трамп заявив, що він "відкритий для відвідування Москви"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп завив, що він "відкритий для відвідування Москви", для цього він повинен отримати офіційне запрошення від президента Росії Володимира Путіна. Про це з посиланням на Білий дім повідомляє The Associated Press, передає УНН.
"Білий дім заявив, що Трамп "відкритий для відвідування Москви", як тільки він "отримає офіційне запрошення від Путіна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом як у Вашингтоні, так і в Москві, куди він уже запросив свого колегу.
Раніше Адміністрація американського президента Дональда Трампа відклала запропоновану другу зустріч з російським лідером Володимиром Путіним, заявивши, що США ніколи не визнають анексії Росією Криму.