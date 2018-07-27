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Трамп заявив, що він "відкритий для відвідування Москви"

Трамп заявив, що він "відкритий для відвідування Москви"

Київ • УНН

 • 10567 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп завив, що він "відкритий для відвідування Москви", для цього він повинен отримати офіційне запрошення від президента Росії Володимира Путіна. Про це з посиланням на Білий дім повідомляє The Associated Press, передає УНН.

"Білий дім заявив, що Трамп "відкритий для відвідування Москви", як тільки він "отримає офіційне запрошення від Путіна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом як у Вашингтоні, так і в Москві, куди він уже запросив свого колегу.

Раніше Адміністрація американського президента Дональда Трампа відклала запропоновану другу зустріч з російським лідером Володимиром Путіним, заявивши, що США ніколи не визнають анексії Росією Криму.

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