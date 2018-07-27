Трамп заявив, що він "відкритий для відвідування Москви"

"Білий дім заявив, що Трамп "відкритий для відвідування Москви", як тільки він "отримає офіційне запрошення від Путіна", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом як у Вашингтоні, так і в Москві, куди він уже запросив свого колегу.



Раніше Адміністрація американського президента Дональда Трампа відклала запропоновану другу зустріч з російським лідером Володимиром Путіним, заявивши, що США ніколи не визнають анексії Росією Криму.



