Трамп заявил, что до 100 тыс. американцев могут умереть от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что до 100 тысяч американцев могут умереть от пандемии коронавируса после того, как число погибших превысило его прежние оценки, при этом выразив уверенность, что вакцина будет разработана к концу года, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
Так, отмечается, что на сегодня на COVID-19 в Соединенных Штатах заболело более 1,1 миллиона человек, погибло более 67 тыс. американцев, закрыто большинство школ и многие предприятия.
"Мы потеряем где-то от 75, 80 до 100 тыс. человек. Это ужасно", - сказал Трамп.
Как отмечает агентство, ещё только в пятницу президент США заявил, что надеется, что погибнет менее 100 тыс. американцев, а ранее на этой неделе говорилось о 60-70 тысячах смертей.
Около половины штатов в настоящее время перешли к хотя бы частичному снятию карантинных ограничений, поскольку число новых случаев заболевания COVID-19 начало снижаться или выравниваться, а граждане агитируют за освобождение от ограничений, которые угрожают экономике.
"Мы не можем оставаться закрытыми как страна (или) у нас не останется страны", - отметил Трамп.
Как сообщалось в УНН, ранее Трамп заявил, что специалисты в США, скорее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года.