Трамп заявил, что до 100 тыс. американцев могут умереть от коронавируса

КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что до 100 тысяч американцев могут умереть от пандемии коронавируса после того, как число погибших превысило его прежние оценки, при этом выразив уверенность, что вакцина будет разработана к концу года, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.