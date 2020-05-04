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Трамп заявил, что до 100 тыс. американцев могут умереть от коронавируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что до 100 тысяч американцев могут умереть от пандемии коронавируса после того, как число погибших превысило его прежние оценки, при этом выразив уверенность, что вакцина будет разработана к концу года, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Трамп заявил, что до 100 тыс. американцев могут умереть от коронавируса

Так, отмечается, что на сегодня на COVID-19 в Соединенных Штатах заболело более 1,1 миллиона человек, погибло более 67 тыс. американцев, закрыто большинство школ и многие предприятия.

"Мы потеряем где-то от 75, 80 до 100 тыс. человек. Это ужасно", - сказал Трамп.

Как отмечает агентство, ещё только в пятницу президент США заявил, что надеется, что погибнет менее 100 тыс. американцев, а ранее на этой неделе говорилось о 60-70 тысячах смертей.

Около половины штатов в настоящее время перешли к хотя бы частичному снятию карантинных ограничений, поскольку число новых случаев заболевания COVID-19 начало снижаться или выравниваться, а граждане агитируют за освобождение от ограничений, которые угрожают экономике.

"Мы не можем оставаться закрытыми как страна (или) у нас не останется страны", - отметил Трамп.

Как сообщалось в УНН, ранее Трамп заявил, что специалисты в США, скорее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года.

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