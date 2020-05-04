Трамп заявив, що до 100 тис. американців можуть померти від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що до 100 тисяч американців можуть померти від пандемії коронавірусу після того, як число загиблих перевищило його колишні оцінки, при цьому висловивши впевненість, що вакцина буде розроблена до кінця року, передає УНН із посиланням на Reuters.
Так, відзначається, що на сьогодні на COVID-19 у Сполучених Штатах захворіло понад 1,1 мільйона чоловік, загинуло понад 67 тис. американців, закрито більшість шкіл і багато підприємств.
"Ми втратимо десь від 75, 80 до 100 тис. чоловік. Це жахливо", - сказав Трамп.
Як зазначає агентство, ще тільки у п'ятницю президент США заявив, що припускає, що загине менше 100 тис. американців, а раніше на цьому тижні говорилося про 60-70 тисячах смертей.
Близько половини штатів у даний час перейшли до хоча б часткового зняття карантинних обмежень, оскільки кількість нових випадків захворювання COVID-19 почало знижуватися або вирівнюватися, а громадяни агітують за звільнення від обмежень, які загрожують економіці.
"Ми не можемо залишатися закритими як країна (або) у нас не залишиться країни", - зазначив Трамп.
Як повідомлялося в УНН, раніше Трамп заявив, що фахівці у США, швидше за все, створять вакцину від коронавірусу до кінця поточного року.