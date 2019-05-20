Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии. По его словам, виноваты в этом сами китайцы.

Как подчеркнул Трамп, у США и Китая был очень хороший вариант торгового соглашения, но в Пекине решили все поменять. "Я сказал: Ок, тогда мы поднимем пошлины", - сказал американский президент.

Также Трамп подверг критике бывшего вице-президента Джо Байдена за его позицию по Китаю. "Он заявил, что Китай нам не конкурент. А Китай это очень мощный конкурент. Они весь мир хотят захватить", - сказал президент.

Напомним, Китай усилил торговую войну с США, объявив о планах повышения тарифов на американские товары, купленные китайскими компаниями.