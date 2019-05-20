Трамп заявив про відхід американських компаній з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що запроваджені ним мита на китайські товари призводять до того, що американські компанії залишають КНР. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Fox News.
В інтерв'ю телеканалу Трамп розповів, що значне зростання ввізних мит на товари з Китаю спонукає різні компанії переводити виробництво з Китаю до В'єтнаму та інші країни Азії. За його словами, винні в цьому самі китайці.
Як підкреслив Трамп, у США і Китаю був дуже хороший варіант торговельної угоди, але в Пекіні вирішили все поміняти. "Я сказав: Ок, тоді ми піднімемо мита", - сказав американський президент.
Також Трамп піддав критиці колишнього віце-президента Джо Байдена за його позицію по Китаю. "Він заявив, що Китай нам не конкурент. А Китай це дуже потужний конкурент. Вони весь світ хочуть захопити", - сказав президент.
Нагадаємо, Китай посилив торговельну війну з США, оголосивши про плани підвищення тарифів на американські товари, куплені китайськими компаніями.