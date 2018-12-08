Трамп заявил о решении уволить руководителя аппарата администрации
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 8 декабря, заявил журналистам, что глава аппарата президентской администрации Джон Келли будет освобожден от должности в конце года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на американское издание The Hill.
"Президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что руководитель аппарата его администрации Джон Келли покинет пост в конце года", - отмечает издание.
Добавляется, что американский лидер заявил, что "высоко ценит" службу Келли и, в частности, что объявит о преемнике на должность в ближайшее время.
На место главы аппарата Белого дома Джона Келли, по версии американского издания, претендует Ник Айерс, который является давним помощником вице-президента США Майка Пенса и сейчас работает председателем аппарата вице-президента США.
Напомним, президент США Дональд Трамп в беседах с ключевыми помощниками ставит под вопрос приверженность вице-президента США Майкла Пенса.