Трамп заявив про рішення звільнити керівника апарату адміністрації
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у суботу, 8 грудня, заявив журналістам, що голова апарату президентської адміністрації Джон Келлі буде звільненний наприкінці року. Про це повідомляє УНН із посиланням на американське видання The Hill.
“Президент Дональд Трамп заявив журналістам у Білому домі, що керівник апарату його адміністрації Джон Келлі залишить посаду наприкінці року”, — зауважує видання.
Додається, що американський лідер заявив, що “високо цінує” службу Келлі та, зокрема, що оголосить про наступника на посаду найближчим часом.
На місце голови апарату Білого дому Джона Келлі, за версією американського видання, претендує Нік Айерс, який є давнім помічником віце-президента США Майка Пенса та зараз працює головою апарату віце-президента США.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в бесідах з ключовими помічниками ставить під питання відданість віце-президента США Майкла Пенса.