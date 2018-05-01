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Трамп заявил о намерении посетить Иерусалим чтобы открыть посольство США

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп не исключил своего визита в Иерусалим, который официально признал столицей Израиля, где примет участие в открытии посольства США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Трамп заявил о намерении посетить Иерусалим чтобы открыть посольство США

Об этом Трамп заявил в Белом доме в комментарии журналистам.

Открытие посольства намечено на 14 мая. Оно будет функционировать, пока постоянное здание, где разместится дипучреждение, не будет построено.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News ранее заявил, что будет рад, если президент США будет присутствовать на открытии.

Как сообщал УНН, Израиль заранее сообщил США о планах выступить с обвинениями в адрес Ирана.

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