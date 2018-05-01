Трамп заявил о намерении посетить Иерусалим чтобы открыть посольство США

Об этом Трамп заявил в Белом доме в комментарии журналистам.

Открытие посольства намечено на 14 мая. Оно будет функционировать, пока постоянное здание, где разместится дипучреждение, не будет построено.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News ранее заявил, что будет рад, если президент США будет присутствовать на открытии.

Как сообщал УНН, Израиль заранее сообщил США о планах выступить с обвинениями в адрес Ирана.