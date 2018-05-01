Трамп заявил о намерении посетить Иерусалим чтобы открыть посольство США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп не исключил своего визита в Иерусалим, который официально признал столицей Израиля, где примет участие в открытии посольства США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Об этом Трамп заявил в Белом доме в комментарии журналистам.
Открытие посольства намечено на 14 мая. Оно будет функционировать, пока постоянное здание, где разместится дипучреждение, не будет построено.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News ранее заявил, что будет рад, если президент США будет присутствовать на открытии.
Как сообщал УНН, Израиль заранее сообщил США о планах выступить с обвинениями в адрес Ирана.