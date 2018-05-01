Трамп заявив про намір відвідати Єрусалим аби відкрити посольство США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп не виключив свого візиту в Єрусалим, який офіційно визнав столицею Ізраїлю, де візьме участь у відкритті посольства США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Про це Трамп заявив в Білому домі в коментарі журналістам.
Відкриття посольства намічено на 14 травня. Воно буде функціонувати, поки постійну будівлю, де розміститься дипустанова, не буде зведено.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в інтерв’ю Fox News раніше заявив, що буде радий, якщо президент США буде присутній на відкритті.
Як повідомляв УНН, Ізраїль заздалегідь повідомив США про плани виступити зі звинуваченнями на адресу Ірану.