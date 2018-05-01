Білий дім: Ізраїль заздалегідь повідомив США про плани виступити зі звинуваченнями на адресу Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Представники Ізраїлю заздалегідь повідомили США про плани прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху виступити зі звинуваченнями, що стосуються ядерної програми Ірану. Про це у вівторок на регулярному брифінгу для журналістів повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, інформує УНН.
“Це були дії з боку ізраїльтян. Тим не менш, вони повідомили нас заздалегідь про те, що це трапиться, до самого оголошення. Ми підтримали зроблене ними оголошення і їх зусилля”, — зазначила прес-секретар.
Прем’єр-міністр Ізраїлю звинуватив у понеділок Іран в приховуванні програми і архівів по ядерній зброї і висловив упевненість в тому, що Спільний всеосяжний план дій (СВПД) по іранському атому заснований на брехні Тегерану. Прем’єр представив отримані, за його твердженням, ізраїльською розвідкою матеріали, серед яких “сто тисяч файлів, які доводять, що вони (іранці) брешуть” щодо ядерної програми військового призначення.
Як повідомляв УНН, Ізраїль приймає суверенні рішення щодо проведення військових дій в Сирії.