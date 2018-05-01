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Белый дом: Израиль заранее сообщил США о планах выступить с обвинениями в адрес Ирана

Киев • УНН

 • 9075 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Представители Израиля заранее сообщили США о планах премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступить с обвинениями, касающиеся ядерной программы Ирана. Об этом во вторник на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует УНН.

Белый дом: Израиль заранее сообщил США о планах выступить с обвинениями в адрес Ирана

“Это были действия со стороны израильтян. Тем не менее, они сообщили нам заранее о том, что это случится, до самого объявления. Мы поддержали сделанное ими объявление и их усилия”, — отметила пресс-секретарь.

Премьер-министр Израиля обвинил в понедельник Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию и выразил уверенность в том, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому основан на лжи Тегерана. Премьер представил полученные, по его утверждению, израильской разведкой материалы, среди которых “сто тысяч файлов, которые доказывают, что они (иранцы) врут” по ядерной программе военного назначения.

Как сообщал УНН, Израиль принимает суверенные решения о проведении военных действий в Сирии.

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