Пентагон: Ізраїль приймає суверенні рішення щодо проведення військових дій в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Влада Ізраїлю приймає суверенні рішення щодо проведення військових дій на території Сирії, й США не здійснюють на них вплив. Про це заявив у понеділок американський міністр оборони Джеймс Меттіс на прес-конференції в Пентагоні, передає УНН.
“Ізраїль приймає свої власні суверенні рішення, й я не бачу, щоб ми (США), чесно кажучи, грали роль в прийнятті цих рішень”, — сказав він, відповідаючи на питання про військові дії єврейської держави в арабській республіці. Глава Пентагону в черговий раз розкритикував дії президента Сирії Башара Асада щодо свого народу, а також Ірану на території САР.
При цьому Меттіс підкреслив, що під час зустрічі з ізраїльським міністром оборони Авігдором Ліберманом минулого тижня у Вашингтоні не обговорював угоду про ядерну програму Тегерану. Він вказав, що Ізраїль стурбований можливістю атаки Ірану з території Сирії. “Іранські сили або їх маріонеткові сили спробували підійти ближче до ізраїльського кордону ... дуже близько до нього. І ви бачили, що Ізраїль вживає заходів у зв’язку з цим”, — сказав глава оборонного відомства, додавши, що США стежать за діями Ісламської Республіки на Близькому Сході.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати заявили про завершення операції проти “ІД” в Іраку.