Пентагон: Израиль принимает суверенные решения о проведении военных действий в Сирии

“Израиль принимает свои собственные суверенные решения, и я не вижу, чтобы мы (США), честно говоря, играли роль в принятии этих решений”, — сказал он, отвечая на вопрос о военных действиях еврейского государства в арабской республике. Глава Пентагона в очередной раз раскритиковал действия президента Сирии Башара Асада в отношении своего народа, а также Ирана на территории САР.

При этом Маттис подчеркнул, что во время встречи с израильским министром обороны Авигдором Либерманом на прошлой неделе в Вашингтоне не обсуждал соглашение о ядерной программе Тегерана. Он указал, что Израиль обеспокоен возможностью атаки Ирана с территории Сирии. “Иранские силы или их марионеточные силы попытались подойти ближе к израильской границе ... очень близко к ней. И вы видели, что Израиль принимает меры в связи с этим”, — сказал глава оборонного ведомства, добавив, что США следят за действиями Исламской Республики на Ближнем Востоке.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты заявили о завершении операции против “ИГ” в Ираке.