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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил о возможности заключения торгового соглашения с Китаем на саммите G20

Трамп заявил о возможности заключения торгового соглашения с Китаем на саммите G20

Киев  •  УНН

 • 6748 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности заключения торгового соглашения с Китаем на полях саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Я могу сказать, что Китай очень хочет заключить торговое соглашение из-за пошлин ... Если у нас получится его заключить, мы это сделаем", - отметил Трамп.

Как пишет издание, президент США общался с журналистами в своей резиденции в Палм-Бич (штат Флорида).

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа могут произойти 1 декабря в формате рабочего ужина сразу после окончания саммита G20.

Напомним, президент Дональд Трамп заявил, что Китай сделал США предложения об урегулировании торговых споров и Вашингтон может не ввести обещанные новые пошлины на товары из КНР.

Как сообщал УНН, США отложили введение новых пошлин против Китая.

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