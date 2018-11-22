Трамп заявил о возможности заключения торгового соглашения с Китаем на саммите G20
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности заключения торгового соглашения с Китаем на полях саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я могу сказать, что Китай очень хочет заключить торговое соглашение из-за пошлин ... Если у нас получится его заключить, мы это сделаем", - отметил Трамп.
Как пишет издание, президент США общался с журналистами в своей резиденции в Палм-Бич (штат Флорида).
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа могут произойти 1 декабря в формате рабочего ужина сразу после окончания саммита G20.
Напомним, президент Дональд Трамп заявил, что Китай сделал США предложения об урегулировании торговых споров и Вашингтон может не ввести обещанные новые пошлины на товары из КНР.
Как сообщал УНН, США отложили введение новых пошлин против Китая.