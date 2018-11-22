Трамп заявив про можливість укладення торговельної угоди з Китаєм на саміті G20
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп не виключив можливості укладення торговельної угоди з Китаєм на полях саміту G20, який пройде в Буенос-Айресі з 30 листопада по 1 грудня, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Я можу сказати, що Китай дуже хоче укласти торговельну угоду через мита ... Якщо у нас вийде її укласти, ми це зробимо", - зазначив Трамп.
Як пише видання, президент США спілкувався з журналістами у своїй резиденції в Палм-Біч (штат Флорида).
Раніше газета South China Morning Post повідомила, що переговори голови КНР Сі Цзіньпіна і Трампа можуть відбутися 1 грудня в форматі робочої вечері відразу після закінчення саміту G20.
Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що Китай зробив США пропозиції про врегулювання торговельних суперечок і що Вашингтон може не ввести обіцяні нові мита на товари з КНР.
Як повідомляв УНН, США відклали введення нових мит проти Китаю.