Трамп заявил о готовности ЕС построить 11 портов для приема газа из США
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Во время совместной пресс-конференции Дональда Трампа с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте лидерам двух стран был задан вопрос о поставках в Италии энергоресурсов, информирует УНН со ссылкой на брифинг политиков.
Конте на эту тему заявил, что обсуждал с американским президентом идею Трансадриатического трубопровода. “Я подчеркнул, что стратегическая задача состоит в том, чтобы обеспечить поставки энергоресурсов в Италию и стран южной Европы”, — заявил Конте.
Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что США готовы создать альтернативу. “Мы уже обсуждали с властями Евросоюза вопрос о строительстве в Европе 9-11 портов, которые будут принимать американский сжиженный газ”, — сказал американский президент.
При этом Трамп подчеркнул, что оплачивать строительство портов будут именно европейцы. Трансляция пресс-конференции велась в том числе на официальном канале телеканала CBS News в YouTube.
Как сообщал УНН, в Тегеране заявили, что для переговоров с Ираном США должны вернуться к ядерной сделки.