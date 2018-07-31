Трамп заявив про готовність ЄС побудувати 11 портів для прийому газу з США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Під час спільної прес-конференції Дональда Трампа з італійським прем’єр-міністром Джузеппе Конте лідерам двох країн було поставлено питання щодо поставок до Італії енергоресурсів, інформує УНН з посиланням на брифінг політиків.
Конте на цю тему заявив, що обговорював з американським президентом ідею Трансадріатичного трубопроводу. “Я підкреслив, що стратегічне завдання полягає в тому, щоб забезпечити поставки енергоресурсів в Італію і країн південної Європи”, — заявив Конте.
Трамп, коментуючи ситуацію, заявив, що США готові створити альтернативу. “Ми вже обговорювали з владою Євросоюзу питання про будівництво в Європі 9-11 портів, які будуть приймати американський скраплений газ”, — сказав американський президент.
При цьому Трамп підкреслив, що оплачувати спорудження портів будуть саме європейці. Трансляція прес-конференції велася в тому числі на офіційному каналі телеканалу CBS News в YouTube.
Як повідомляв УНН, у Тегерані заявили, що для переговорів з Іраном США повинні повернутися до ядерної угоди.