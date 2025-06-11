Трамп заявил о торговом соглашении между США и Китаем: что оно предусматривает
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Китаем при условии одобрения лидерами обеих стран. США получат 55% пошлин, Китай – 10%, отношения между странами улучшатся.
Президент США Дональд Трамп сделал заявление о торговом соглашении с Китаем и заверил, что планирует тесно сотрудничать с китайским лидером Си Цзиньпином, передает УНН.
Наше соглашение с Китаем заключено, при условии окончательного одобрения президентом Си и мной. Полные магниты и любые необходимые редкоземельные элементы будут поставлены авансом Китаем. Так же мы предоставим Китаю то, о чем было договорено, включая китайских студентов, которые пользуются нашими колледжами и университетами (что всегда было для меня хорошо!). Мы получаем в общей сложности 55% пошлин, Китай получает 10%. Отношения отличные! Спасибо за внимание к этому вопросу!
Впоследствии американский лидер добавил, что планирует тесно сотрудничать с Си, "чтобы открыть Китай для американской торговли".
Это была бы большая победа для обеих стран!!!
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