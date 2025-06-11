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Трамп заявил о торговом соглашении между США и Китаем: что оно предусматривает

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Китаем при условии одобрения лидерами обеих стран. США получат 55% пошлин, Китай – 10%, отношения между странами улучшатся.

Трамп заявил о торговом соглашении между США и Китаем: что оно предусматривает

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о торговом соглашении с Китаем и заверил, что планирует тесно сотрудничать с китайским лидером Си Цзиньпином, передает УНН.

Наше соглашение с Китаем заключено, при условии окончательного одобрения президентом Си и мной. Полные магниты и любые необходимые редкоземельные элементы будут поставлены авансом Китаем. Так же мы предоставим Китаю то, о чем было договорено, включая китайских студентов, которые пользуются нашими колледжами и университетами (что всегда было для меня хорошо!). Мы получаем в общей сложности 55% пошлин, Китай получает 10%. Отношения отличные! Спасибо за внимание к этому вопросу! 

- сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Впоследствии американский лидер добавил, что планирует тесно сотрудничать с Си, "чтобы открыть Китай для американской торговли".

Это была бы большая победа для обеих стран!!! 

- резюмировал Трамп.

Трамп раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином: встреча команд США и Китая не за горами05.06.25, 18:33 • 2628 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Truth Social
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Tesla
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