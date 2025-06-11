Трамп заявив про торгову угоду між США та Китаєм: що вона передбачає

Президент США Дональд Трамп зробив заяву про торгову угоду із Китаєм і запевнив, що планує тісно співпрацювати із китайським лідером Сі Цзіньпіном, передає УНН.

Наша угода з Китаєм укладена, за умови остаточного схвалення президентом Сі та мною. Повні магніти та будь-які необхідні рідкісноземельні елементи будуть поставлені авансом Китаєм. Так само ми надамо Китаю те, про що було домовлено, включаючи китайських студентів, які користуються нашими коледжами та університетами (що завжди було для мене добре!). Ми отримуємо загалом 55% мит, Китай отримує 10%. Відносини чудові! Дякую за увагу до цього питання! - повідомив Трампа у своїй соцмережі Truth Social.

Згодом американський лідер додав, що планує тісно співпрацювати із Сі, "щоб відкрити Китай для американської торгівлі".

Це була б велика перемога для обох країн!!! - резюмував Трамп.

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