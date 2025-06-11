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“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін
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13:57 • 6266 перегляди

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Трамп заявив про торгову угоду між США та Китаєм: що вона передбачає

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Дональд Трамп повідомив про укладення торгової угоди з Китаєм за умови схвалення лідерами обох країн. США отримають 55% мит, Китай – 10%, відносини між країнами покращаться.

Трамп заявив про торгову угоду між США та Китаєм: що вона передбачає

Президент США Дональд Трамп зробив заяву про торгову угоду із Китаєм і запевнив, що планує тісно співпрацювати із китайським лідером Сі Цзіньпіном, передає УНН.

Наша угода з Китаєм укладена, за умови остаточного схвалення президентом Сі та мною. Повні магніти та будь-які необхідні рідкісноземельні елементи будуть поставлені авансом Китаєм. Так само ми надамо Китаю те, про що було домовлено, включаючи китайських студентів, які користуються нашими коледжами та університетами (що завжди було для мене добре!). Ми отримуємо загалом 55% мит, Китай отримує 10%. Відносини чудові! Дякую за увагу до цього питання! 

- повідомив Трампа у своїй соцмережі Truth Social.

Згодом американський лідер додав, що планує тісно співпрацювати із Сі, "щоб відкрити Китай для американської торгівлі".

Це була б велика перемога для обох країн!!! 

- резюмував Трамп.

Трамп розкрив деталі розмови з Сі Цзіньпіном: зустріч команд США та Китаю не за горами05.06.25, 18:33 • 2630 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Truth Social
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китайська Народна Республіка
Tesla
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