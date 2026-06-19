Трамп заявил, что после войны с Ираном не видит границ своей власти

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном не показала границ его полномочий, а наоборот продемонстрировала силу Соединенных Штатов. Об этом он сказал в интервью программе Axios Show, сообщает Axios, пишет УНН.

Отвечая на вопрос о том, какие выводы он сделал относительно границ президентской власти после конфликта с Ираном, Трамп заявил: "Я еще не усвоил этот урок. Я знаю, что есть ограничения, но границ нет".

Американский лидер также утверждал, что США полностью победили Иран в военном плане, а подписанный меморандум о взаимопонимании назвал таким, что "вероятно, является безоговорочной капитуляцией". По словам Трампа, конфликт продемонстрировал возможности американской армии.

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Кто еще мог бы осуществить такую блокаду? Я осуществил морскую блокаду, из-за которой ни один корабль не смог пройти

В то же время Трамп признал, что согласился на сделку с Тегераном из-за опасений серьезных экономических последствий. По его словам, продолжение войны и блокирование Ормузского пролива могло вызвать глобальный нефтяной шок и даже мировую экономическую депрессию.

Единственный способ стать жестче – это зайти туда еще на две-три недели и продолжать бомбить их до чертиков. Но что нам это даст? Ормузский пролив не будет открыт