Трамп заявил, что после войны с Ираном не видит границ своей власти
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном не показал ограничений его полномочий, а наоборот продемонстрировал силу США. Он назвал подписанное соглашение «безоговорочной капитуляцией» Ирана, но признал, что согласился на него из-за риска экономического кризиса.
Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном не показала границ его полномочий, а наоборот продемонстрировала силу Соединенных Штатов. Об этом он сказал в интервью программе Axios Show, сообщает Axios, пишет УНН.
Детали
Отвечая на вопрос о том, какие выводы он сделал относительно границ президентской власти после конфликта с Ираном, Трамп заявил: "Я еще не усвоил этот урок. Я знаю, что есть ограничения, но границ нет".
Американский лидер также утверждал, что США полностью победили Иран в военном плане, а подписанный меморандум о взаимопонимании назвал таким, что "вероятно, является безоговорочной капитуляцией". По словам Трампа, конфликт продемонстрировал возможности американской армии.
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В то же время Трамп признал, что согласился на сделку с Тегераном из-за опасений серьезных экономических последствий. По его словам, продолжение войны и блокирование Ормузского пролива могло вызвать глобальный нефтяной шок и даже мировую экономическую депрессию.
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