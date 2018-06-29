Трамп предложил Франции выйти из ЕС в обмен на торговое соглашение - СМИ

Трамп якобы сделал такое предложение в апреле во время визита Макрона в США.

"В какой-то момент Трамп спросил Макрона: "Почему бы вам не оставить Евросоюз?". Он сказал, что если Франция сделает это, США предложит ей двустороннюю торговую сделку на более выгодных условиях, чем те, которые существуют сейчас между США и Евросоюзом", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Белый дом не прокомментировал эту информацию.

Напомним, Королева Великобритании Елизавета II во вторник предоставила королевское согласие на законодательство премьер-министра Терезы Мэй о выходе Соединенного Королевства с ЕС.