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Трамп предложил Франции выйти из ЕС в обмен на торговое соглашение - СМИ

Трамп предложил Франции выйти из ЕС в обмен на торговое соглашение - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8950 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил Франции выйти из состава Европейского Союза в обмен на более выгодную торговую сделку с США. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на двух европейских чиновников, передает УНН.

Трамп якобы сделал такое предложение в апреле во время визита Макрона в США.

"В какой-то момент Трамп спросил Макрона: "Почему бы вам не оставить Евросоюз?". Он сказал, что если Франция сделает это, США предложит ей двустороннюю торговую сделку на более выгодных условиях, чем те, которые существуют сейчас между США и Евросоюзом", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Белый дом не прокомментировал эту информацию.

Напомним, Королева Великобритании Елизавета II во вторник предоставила королевское согласие на законодательство премьер-министра Терезы Мэй о выходе Соединенного Королевства с ЕС.

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