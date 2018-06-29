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Трамп запропонував Франції вийти з ЄС в обмін на торговельну угоду - ЗМІ

Трамп запропонував Франції вийти з ЄС в обмін на торговельну угоду - ЗМІ

Київ • УНН

 • 8950 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував Франції вийти зі складу Європейського Союзу в обмін на більш вигідну торговельну угоду з США. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на двох європейських чиновників, передає УНН.

Трамп нібито зробив таку пропозицію в квітні під час візиту Макрона в США.

"У якийсь момент Трамп запитав Макрона: "Чому б вам не залишити Євросоюз?". Він сказав, що якщо Франція зробить це, США запропонує їй двосторонню торговельну угоду на більш вигідних умовах, ніж ті, які існують зараз між США і Євросоюзом ", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що Білий дім не прокоментував цю інформацію.

Нагадаємо, Королева Великобританії Єлизавета II у вівторок надала королівську згоду на законодавство прем'єр-міністра Терези Мей про вихід Сполученого Королівства з ЄС.

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