Трамп запропонував Франції вийти з ЄС в обмін на торговельну угоду - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував Франції вийти зі складу Європейського Союзу в обмін на більш вигідну торговельну угоду з США. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на двох європейських чиновників, передає УНН.
Трамп нібито зробив таку пропозицію в квітні під час візиту Макрона в США.
"У якийсь момент Трамп запитав Макрона: "Чому б вам не залишити Євросоюз?". Він сказав, що якщо Франція зробить це, США запропонує їй двосторонню торговельну угоду на більш вигідних умовах, ніж ті, які існують зараз між США і Євросоюзом ", - йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що Білий дім не прокоментував цю інформацію.
Нагадаємо, Королева Великобританії Єлизавета II у вівторок надала королівську згоду на законодавство прем'єр-міністра Терези Мей про вихід Сполученого Королівства з ЄС.