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Трамп заморозил полеты российских военных над США

Киев • УНН

 • 7678 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Пункт 1242 утвержденного Конгрессом США и подписанного президентом Дональдом Трампом бюджета Пентагона предусматривает отказ от выделения денег на финансирования Договора по открытому небу. Ответственность за замораживание соглашения американская сторона возложила на Россию, передает УНН со ссылкой на документ.

Трамп заморозил полеты российских военных над США

В военном бюджете указывается, что ни один из фондов не может быть использован в 2019 году для выполнения наблюдательных полетов. Указывается, что ограничение может быть снято в случае, если президент США предоставит соответствующему комитета конгресса сертификат, в котором будет говориться о выполнении Россией условий соглашения.

В документе заявляется, что именно Россия несет ответственность за невыполнение условий Договора по открытому небу. В частности, Москва должна, по мнению авторов бюджета, отказаться от инфракрасных датчиков, а также радиолокационного синтезирования апертуры при полетах над США и ЕС, не использовать полученные при выполнении наблюдательных полетов данные в разведывательных целях, объяснять, с какой целью совершаются облеты тех или иных территорий.

Кроме того, США настаивают на разрешении американским наблюдателям летать над Москвой, Калининградской областью и Чечней, а также на районах, граничащих с Абхазией и Южной Осетией.

Договор по открытому небу в Хельсинки 24 марта 1992 года подписали представители 23 стран — членов ОБСЕ. Москва ратифицировала документ в мае 2001 года. Согласно соглашению, страны-подписанты могут совершать облеты территорий друг друга, чтобы удостовериться, что другое государство не ведет подготовку к войне и не нарушает международные договоренности.

Как сообщал УНН, США хотят чаще проводить военные учения в Черном море с участием Украины и Грузии.

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