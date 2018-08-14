Трамп заморозив польоти російських військових над США

У військовому бюджеті вказується, що жоден з фондів не може бути використаний в 2019 році для виконання спостережних польотів. Вказується, що обмеження може бути знято в разі, якщо президент США надасть відповідному комітету конгресу сертифікат, в якому буде говоритися про виконання Росією умов угоди.

У документі заявляється, що саме Росія несе відповідальність за невиконання умов Договору з відкритого неба. Зокрема, Москва повинна, на думку авторів бюджету, відмовитися від інфрачервоних датчиків, а також радіолокаційного синтезування апертури при польотах над США і ЄС, не використовувати отримані при виконанні спостережних польотів дані в розвідувальних цілях, пояснювати, з якою метою здійснюються обльоти тих чи інших територій.

Крім того, США наполягають на дозволі американським спостерігачам літати над Москвою, Калінінградською областю та Чечнею, а також на районах, що межують з Абхазією і Південною Осетією.

Договір з відкритого неба в Гельсінкі 24 березня 1992 року підписали представники 23 країн — членів ОБСЄ. Москва ратифікувала документ у травні 2001 року. Відповідно до угоди, країни-підписанти можуть робити обльоти територій один одного, щоб упевнитися, що інша держава не веде підготовку до війни і не порушує міжнародні домовленості.

Як повідомляв УНН, США хочуть частіше проводити військові навчання в Чорному морі за участю України та Грузії.