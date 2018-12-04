Трамп с женой почтили память Буша-старшего в Капитолии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп почтили минутой молчания память бывшего президента Джорджа Буша-старшего, гроб с телом которого установлен в ротонде Капитолия в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Чета Трампов стояла у гроба покойного американского президента около минуты, после чего президент США отдал честь Бушу, развернулся и вышел.
Капитолий открыт для высокопоставленных лиц и общественности, которые могут пройти мимо гроба и отдать дань уважения 41-му президенту страны до утра среды.
Буш скончался в своем родном Техасе вечером в пятницу в возрасте 94 лет после нескольких лет ухудшения здоровья.
Техас проводил Буша в понедельник 21 залпом из артиллерийских орудий. Гроб с его телом был доставлен на базу ВВС Эндрюс в Мэриленде президентским самолетом, предоставленным Трампом. Автомобильный кортеж доставил покрытый американским флагом гроб в Капитолий, где под звуки гимнов в исполнении армейского оркестра собрались родные и друзья.
Сын Буша, бывший президент Джордж Буш-младший, выглядел взволнованным, наблюдая за тем, как гроб с телом его отца устанавливался в ротонде Капитолия.
На поминальной церемонии выступили те политики, кто знал 41-го американского президента лично.
Большой наплыв желающих проститься ожидается на этой неделе в Вашингтоне, где состоится панихида.