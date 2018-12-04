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Трамп з дружиною вшанували пам'ять Буша-старшого у Капітолії

Трамп з дружиною вшанували пам'ять Буша-старшого у Капітолії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп вшанували хвилиною мовчання пам'ять колишнього президента Джорджа Буша-старшого, труну з тілом якого встановлено у ротонді Капітолія у Вашингтоні, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Подружжя Трампів стояло біля труни покійного американського президента близько хвилини, після чого президент США віддав честь Бушу, розвернувся і вийшов.

Капітолій відкритий для високопоставлених осіб і громадськості, які можуть пройти повз труну і віддати данину поваги 41-му президенту країни до ранку середи.

Буш помер у своєму рідному Техасі ввечері у п'ятницю у віці 94 років після кількох років погіршення здоров'я.

Техас проводив Буша у понеділок 21 залпом з артилерійської зброї. Труна з його тілом була доставлена ​​на базу ВПС Ендрюс в Меріленді президентським літаком, наданим Трампом. Автомобільний кортеж доставив покриту американським прапором труну в Капітолій, де під звуки гімнів у виконанні армійського оркестру зібралися рідні та друзі.

Син Буша, колишній президент Джордж Буш-молодший, виглядав схвильованим, спостерігаючи за тим, як труна з тілом його батька встановлювалася у ротонді Капітолію.

На поминальній церемонії виступили ті політики, хто знав 41-го американського президента особисто.

Великий наплив охочих попрощатися очікується уього тижня у Вашингтоні, де відбудеться панахида.

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