Трамп з дружиною вшанували пам'ять Буша-старшого у Капітолії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп вшанували хвилиною мовчання пам'ять колишнього президента Джорджа Буша-старшого, труну з тілом якого встановлено у ротонді Капітолія у Вашингтоні, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Подружжя Трампів стояло біля труни покійного американського президента близько хвилини, після чого президент США віддав честь Бушу, розвернувся і вийшов.
Капітолій відкритий для високопоставлених осіб і громадськості, які можуть пройти повз труну і віддати данину поваги 41-му президенту країни до ранку середи.
Буш помер у своєму рідному Техасі ввечері у п'ятницю у віці 94 років після кількох років погіршення здоров'я.
Техас проводив Буша у понеділок 21 залпом з артилерійської зброї. Труна з його тілом була доставлена на базу ВПС Ендрюс в Меріленді президентським літаком, наданим Трампом. Автомобільний кортеж доставив покриту американським прапором труну в Капітолій, де під звуки гімнів у виконанні армійського оркестру зібралися рідні та друзі.
Син Буша, колишній президент Джордж Буш-молодший, виглядав схвильованим, спостерігаючи за тим, як труна з тілом його батька встановлювалася у ротонді Капітолію.
На поминальній церемонії виступили ті політики, хто знав 41-го американського президента особисто.
Великий наплив охочих попрощатися очікується уього тижня у Вашингтоні, де відбудеться панахида.