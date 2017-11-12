Трамп считает, что Россия может помочь США решить кризис в Украине

"Когда все ненавистники и глупые осознают, что хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Эта постоянная политическая игра - вредная для нашей страны. Я хочу решить проблему Северной Кореи, Сирии, Украины, терроризма, и Россия может очень помочь" , - написал президент на своей странице.

Напомним, ранее Д.Трамп заявил, что надеется стать друзьями с лидером КНДР Ким Чен Ыном.