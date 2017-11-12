Трамп вважає, що Росія може допомогти США вирішити кризу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що США повинні налагодити стосунки з Росією. На його думку, це, окрім іншого, допоможе вирішити ситуацію в Україні. Про це президент написав на своїй сторінці в Twitter після зустрічі з Володимиром Путіним в кулуарах саміту АТЕС у В'єтнамі, передає УНН.
"Коли всі ненависники та дурні усвідомлять, що хороші стосунки з Росією - це добре, а не погано. Ця постійна політична гра - шкідлива для нашої країни. Я хочу вирішити проблему Північної Кореї, Сирії, України, тероризму, і Росія може дуже допомогти", - написав президент на своїй сторінці.
Нагадаємо, раніше Д.Трамп заявив, що сподівається стати друзями з лідером КНДР Кім Чен Ином.