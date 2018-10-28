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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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8 марта, 13:20 • 110920 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 118972 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157924 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149334 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138874 просмотра

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Трамп считает, что Россия хочет получить от США экономическую помощь

Трамп считает, что Россия хочет получить от США экономическую помощь

Киев  •  УНН

 • 12199 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Россия хочет получить от США экономическую помощь, учитывая то богатство, которого добился за время своего президентства Дональд Трамп. Такую точку зрения сам американский лидер выразил в субботу во время выступления перед своими сторонниками в штате Иллинойс, передает УНН.

“Не забывайте, что Россия хочет нашей помощи в экономическом плане. Ведь мы добились такого богатства: я проделал действительно хорошую работу. Россия хочет нашего участия”, — считает Трамп.

Американский лидер также возмутился, что Германия платит России за строительство газопровода “Северный поток-2”, но при этом просит у Вашингтона защищать ее от Москвы.

“Я спросил: почему Германия платит миллиарды долларов России, а мы должны защищать Германию от России?” — сказал он, при этом напомнив, что европейские страны посчитали, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки он вел себя “чересчур мягко”. Трамп отметил, что на встрече с Путиным они обсудили широкий круг вопросов.

Как сообщал УНН, РФ, ФРГ, Турция и Франция выразили приверженность территориальной целостности Сирии.

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