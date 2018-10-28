Трамп считает, что Россия хочет получить от США экономическую помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Россия хочет получить от США экономическую помощь, учитывая то богатство, которого добился за время своего президентства Дональд Трамп. Такую точку зрения сам американский лидер выразил в субботу во время выступления перед своими сторонниками в штате Иллинойс, передает УНН.
“Не забывайте, что Россия хочет нашей помощи в экономическом плане. Ведь мы добились такого богатства: я проделал действительно хорошую работу. Россия хочет нашего участия”, — считает Трамп.
Американский лидер также возмутился, что Германия платит России за строительство газопровода “Северный поток-2”, но при этом просит у Вашингтона защищать ее от Москвы.
“Я спросил: почему Германия платит миллиарды долларов России, а мы должны защищать Германию от России?” — сказал он, при этом напомнив, что европейские страны посчитали, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки он вел себя “чересчур мягко”. Трамп отметил, что на встрече с Путиным они обсудили широкий круг вопросов.
Как сообщал УНН, РФ, ФРГ, Турция и Франция выразили приверженность территориальной целостности Сирии.