Трамп считает, что Россия хочет получить от США экономическую помощь

“Не забывайте, что Россия хочет нашей помощи в экономическом плане. Ведь мы добились такого богатства: я проделал действительно хорошую работу. Россия хочет нашего участия”, — считает Трамп.

Американский лидер также возмутился, что Германия платит России за строительство газопровода “Северный поток-2”, но при этом просит у Вашингтона защищать ее от Москвы.

“Я спросил: почему Германия платит миллиарды долларов России, а мы должны защищать Германию от России?” — сказал он, при этом напомнив, что европейские страны посчитали, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки он вел себя “чересчур мягко”. Трамп отметил, что на встрече с Путиным они обсудили широкий круг вопросов.

Как сообщал УНН, РФ, ФРГ, Турция и Франция выразили приверженность территориальной целостности Сирии.