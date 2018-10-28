Трамп вважає, що Росія хоче отримати від США економічну допомогу

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Росія хоче отримати від США економічну допомогу, враховуючи те багатство, якого домігся за час свого президентства Дональд Трамп. Таку точку зору сам американський лідер висловив в суботу під час виступу перед своїми прихильниками в штаті Іллінойс, передає УНН.