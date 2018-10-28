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Трамп вважає, що Росія хоче отримати від США економічну допомогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Росія хоче отримати від США економічну допомогу, враховуючи те багатство, якого домігся за час свого президентства Дональд Трамп. Таку точку зору сам американський лідер висловив в суботу під час виступу перед своїми прихильниками в штаті Іллінойс, передає УНН.

“Не забувайте, що Росія хоче нашої допомоги в економічному плані. Адже ми домоглися такого багатства: я виконав дійсно хорошу роботу. Росія хоче нашої участі”, — вважає Трамп.

Американський лідер також обурився, що Німеччина платить Росії за будівництво газопроводу “Північний потік-2”, але при цьому просить у Вашингтона захищати її від Москви.

“Я запитав: чому Німеччина платить мільярди доларів Росії, а ми повинні захищати Німеччину від Росії?” — сказав він, при цьому нагадавши, що європейські країни порахували, що на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в Гельсінкі він поводився “надто м’яко”. Трамп зазначив, що на зустрічі з Путіним вони обговорили широке коло питань.

Як повідомляв УНН, РФ, ФРН, Туреччина і Франція висловили прихильність територіальній цілісності Сирії.

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