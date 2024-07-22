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Тело мужчины, который упал из-за обрыва троллея в реку Днепр в Киеве, обнаружили на глубине 9 м 2 часа назад • 14904 просмотра

Трагедия на аттракционе на Днепре: тело парня нашли во время обследования дна реки, полиция объявила завершение операции 3 часа назад • 15869 просмотра

Обрыв троса на аттракционе в Киеве: из Днепра достали тело парня 3 часа назад • 17605 просмотра