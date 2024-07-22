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Администрация Харрис будет поддерживать Украину, возможно, даже больше, но точно не меньше - эксперт
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Сокращение вакантных должностей в ГНС не добавит эффективности работе налоговиков - нардеп
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Создание трехмерных моделей мест военных преступлений рф - специалисты КНИИСЭ начнут использовать технологию eyesCloud3D
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Неделя энергетического подъема и возможности реализации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 июля
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Бизнесмен Полищук объяснил, почему подал иск против АРМА о защите чести и достоинства
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В Броварах на перекрестках светофоры обустраивают автономным питанием: мэр Игорь Сапожко объяснил, какие именно выбрали
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"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков
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В АРМА еще ни разу не проводился полноценный внешний аудит - эксперт
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Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт
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