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Трамп вопреки традиции может получить второй государственный визит в Британию: о чем идет речь

Киев  •  УНН

12:59 • 782 просмотра

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На исключена возможность второго государственного визита Трампа в Великобританию из-за смены правительства, монарха и перерыва между президентствами. Такой случай был бы беспрецедентным, поскольку ни один мировой лидер не получал два полноценных государственных визита.

Избранному президентом США Дональду Трампу могут предложить второй государственный визит в Великобританию, как выяснилось, из-за смены правительства и монарха с момента его последнего приглашения, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Трампа принимала в Букингемском дворце королева Елизавета во время государственного визита в 2019 году, когда премьер-министром Великобритании была Тереза Мэй.

Ни один другой мировой лидер не был дважды принят с официальным государственным визитом, хотя французский президент Жак Ширак был принят королевой в 1996 и 2004 годах, последний из визитов был назван "специальным визитом", посвященным столетию Антанты.

Но правительственные источники заявили, что "второй государственный визит Трампа не следует исключать из-за трех отличий по сравнению с 2019 годом - перерыва между его президентствами, смены правительства с консерваторов на лейбористов и нового монарха Чарльза III", пишет издание.

При этом, как пишет издание, источники в правительстве опровергли заявления Найджела Фараджа о том, что спикер Палаты общин страны Линдси Хойл уже направил приглашение избранному президенту США выступить в обеих палатах британского парламента.

Его предшественник Джон Беркоу заявил, что заблокирует любое приглашение Трампу выступить в парламенте во время его государственного визита в 2019 году.

Как указывает издание, не принято, чтобы президенты США просили выступить в британском парламенте во время государственных визитов. Последним президентом США, который сделал это, был Барак Обама. Джо Байден, будучи президентом США, даже не получил полноценного государственного визита, организованного монархом, хотя его президентство включало последний год пандемии, смерть королевы и последующую коронацию Чарльза III.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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