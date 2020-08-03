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Трамп выступил за смертную казнь Джохара Царнаева

Трамп выступил за смертную казнь Джохара Царнаева

Киев  •  УНН

 • 16050 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что федеральное правительство должно повторно добиваться смертной казни для Джохара Царнаева, которого осудили за организацию теракта на Бостонском марафоне. Об этом Трамп написал в своем Twitter, передает УНН.

“Редко бывало, чтобы кто-либо больше заслуживал смертной казни, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Суд согласился с тем, что это было одной из худших внутренних террористических атак с события 11 сентября”, — написал Трамп.

Апелляционный суд в Бостоне 1 августа отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, подчеркивая, что решение о его виновности остается в силе. В частности, на решение об отмене приговора повлияло нарушение принципа беспристрастного отбора присяжных в ходе судебного процесса — например, тот факт, что суд проводился в городе, где был совершен теракт.

Дело Царнаева апелляционный суд рассматривал около 4 лет. Приговор Царнаеву отправлен на рассмотрение новой коллегии присяжных, которая должна решить, оставить в силе приговор о смертной казни или заменить его на пожизненное заключение.

Джохар Царнаев, в то время 19-летний, и его старший брат Тамерлан Царнаев 15 апреля 2013 взорвали два самодельных взрывных устройства, сделанные из кастрюль-скороварок, у финишной линии традиционного ежегодного Бостонского марафона. В результате три человека погибли и еще 264 человека были ранены. Через три дня, когда братьев преследовала полиция, они убили еще одного человека, работника полиции.

В 2015 году его признали виновным по всем 30 обвинениям, которые ему выдвигали и 17 из которых предусматривают возможность смертной казни, и приговорили к смертной казни. С тех пор продолжаются апелляционные процессы.

Царнаев и его адвокаты не отрицают, что он совершил то нападение. Но они утверждают, что главным виновником был его старший брат Тамерлан, который погиб при задержании, и поэтому смертная казнь Джохара несправедлива.

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